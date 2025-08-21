Jueves 21 de agosto de 2025
Deportes

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

La situación ha estado marcada por la interpretación del reglamento federativo y la manera en que el Real Madrid registró al futbolista argentino

Por Christian Coronel

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El partido entre Real Madrid y Osasuna generó debate en torno a la participación de Franco Mastantuono, quien disputó su primer encuentro oficial con el conjunto blanco. A pesar de que se habló de una posible alineación indebida por parte del club madrileño, el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, aseguró que no habrá reclamo alguno.

"Eso lo hacemos todos los equipos, no hay razón para hacerlo”, señaló el directivo para el Chiringuito, descartando cualquier acción contra el Real Madrid ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). De esta manera, el club navarro opta por no dar continuidad a una polémica que se mantiene activa en la opinión pública.

La situación ha estado marcada por la interpretación del reglamento federativo y la manera en que el Real Madrid registró al futbolista argentino. El tema tomó fuerza tras las declaraciones de Miguel Galán, presidente de CENAFE, quien puso sobre la mesa la posibilidad de que se haya incurrido en un procedimiento contrario al espíritu de la normativa.

El debate surge porque Mastantuono fue presentado como jugador del primer equipo, aunque oficialmente está inscrito en el filial. De acuerdo con Galán, esta estrategia permitiría al club disponer de mayor margen en el mercado de fichajes, al no ocupar uno de los dorsales reservados al plantel principal.

El artículo 125 del Reglamento General de la Federación establece que la figura de filialidad no puede utilizarse para evitar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias. La interpretación de este punto ha alimentado la controversia, ya que algunos consideran que la inscripción del argentino podría responder a un uso indebido de dicha relación.

Sin embargo, en lo estrictamente normativo, Mastantuono cuenta con licencia válida para disputar partidos oficiales. Los especialistas coinciden en que la infracción solo se configuraría si se demostrara que la inscripción del jugador fue realizada con una finalidad distinta a la que corresponde al vínculo filial.

Por el momento, más allá de la discusión legal y de la exposición pública del caso, Osasuna dejó en claro que no interpondrá ninguna denuncia, lo que reduce el alcance inmediato de la polémica y limita el asunto a un debate interpretativo en el plano federativo.

Noticia al Día / Infobae

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva Jersey

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva Jersey

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcaldía de Maracaibo avanza en la recuperación de cementerios de la ciudad

En el cementerio San José, las cuadrillas municipales ejecutaron un intenso trabajo de recolección de 4 toneladas de desechos
Al Dia

¡Soñado! Máximo Acosta despachó su primer jonrón en las Grandes Ligas

Es el primer Marlin en conectar jonrón para su primer hit desde Jerar Encarnación (19 de junio de 2022), según Elías Sports Bureau
Deportes

Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

Llegó a 315 vuelacercas de por vida y a 97 carreras impulsadas en la temporada
Deportes

Jesús Luzardo se luce en la lomita y poncha a 12 rivales

El zurdo trabajó por seis episodios donde permitió una carrera, tres imparables, y ponchó a 12 rivales. Asimismo, dejó su efectividad en 4.10 y su récord en 12-6

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025