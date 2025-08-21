Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

El partido entre Real Madrid y Osasuna generó debate en torno a la participación de Franco Mastantuono, quien disputó su primer encuentro oficial con el conjunto blanco. A pesar de que se habló de una posible alineación indebida por parte del club madrileño, el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, aseguró que no habrá reclamo alguno.

"Eso lo hacemos todos los equipos, no hay razón para hacerlo”, señaló el directivo para el Chiringuito, descartando cualquier acción contra el Real Madrid ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). De esta manera, el club navarro opta por no dar continuidad a una polémica que se mantiene activa en la opinión pública.

La situación ha estado marcada por la interpretación del reglamento federativo y la manera en que el Real Madrid registró al futbolista argentino. El tema tomó fuerza tras las declaraciones de Miguel Galán, presidente de CENAFE, quien puso sobre la mesa la posibilidad de que se haya incurrido en un procedimiento contrario al espíritu de la normativa.

El debate surge porque Mastantuono fue presentado como jugador del primer equipo, aunque oficialmente está inscrito en el filial. De acuerdo con Galán, esta estrategia permitiría al club disponer de mayor margen en el mercado de fichajes, al no ocupar uno de los dorsales reservados al plantel principal.

El artículo 125 del Reglamento General de la Federación establece que la figura de filialidad no puede utilizarse para evitar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias. La interpretación de este punto ha alimentado la controversia, ya que algunos consideran que la inscripción del argentino podría responder a un uso indebido de dicha relación.

Sin embargo, en lo estrictamente normativo, Mastantuono cuenta con licencia válida para disputar partidos oficiales. Los especialistas coinciden en que la infracción solo se configuraría si se demostrara que la inscripción del jugador fue realizada con una finalidad distinta a la que corresponde al vínculo filial.

Por el momento, más allá de la discusión legal y de la exposición pública del caso, Osasuna dejó en claro que no interpondrá ninguna denuncia, lo que reduce el alcance inmediato de la polémica y limita el asunto a un debate interpretativo en el plano federativo.

🎙️ @isaacfouto, en @partidazocope



❌ "Osasuna no denunciará una supuesta alineación indebida de Mastantuono"



⚠️ "Cualquier equipo de @LaLiga puede denunciarlo mañana antes de las 14:00. Es un vacío que hay en la ley y se permite"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/jNn6Imr6kn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 19, 2025

Noticia al Día / Infobae