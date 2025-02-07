Óscar Ibáñez es el nuevo técnico interino de Perú para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

La Federación Peruana de Fútbol confirmó este jueves al exguardameta Óscar Ibáñez como nuevo seleccionador interino para afrontar las nuevas fechas de Eliminatorias Sudamericanas que inician en marzo del presente año

Un comunicado oficial señaló que Ibáñez «a partir de hoy asume con mucho optimismo y responsabilidad el compromiso de dirigir al equipo en los trabajos de preparación para los partidos correspondientes a las próximas fechas, como parte del proceso de eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la Fifa 2026«.

Agregó que el comando técnico de la Bicolor será completado por Juan Pajuelo y Maximiliano Bizzio, y les deseó «los mejores éxitos en esta retadora gestión».

La selección inca afrontará sus próximas jornadas ante Bolivia como local y de visita frente a la Vinotinto que dirige Fernando "Bocha" Batista.

Ibáñez, de 57 años, es un exportero argentino nacionalizado peruano, defendiendo el arco de Perú en 50 oportunidades, entre 1998 y 2005.

