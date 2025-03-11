Oscar Piastri renovó su contrato con McLaren

El piloto australiano Oscar Piastri firmó una nueva extensión de contrato de varios años con la escudería McLaren antes del Gran Premio de Australia (primera carrera del campeonato de F1).

"Es una gran sensación saber que soy parte de la visión a largo plazo de McLaren. El equipo creyó en mí cuando firmamos en 2022, y el camino que hemos recorrido durante las últimas dos temporadas para ayudar a que McLaren vuelva a lo más alto del deporte ha sido increíble”, destacó Piastri.

A su vez, dijo: “Estoy entusiasmado por luchar por los grandes premios como piloto de McLaren y, después de los fantásticos logros del año pasado, tengo aún más ganas de seguir en la punta”.

Por su parte, el jefe del equipo, Zak Brown, valoró seguir trabajando con el australiano: “Tenemos la mejor alineación de pilotos de la parrilla y, en las últimas dos temporadas, vimos lo importante que es Oscar para el equipo, tanto dentro como fuera de la pista”.

BREAKING: McLaren announce multi-year contract extension with Oscar Piastri ✍️#F1 pic.twitter.com/JDOYZ7ul5u — Formula 1 (@F1) March 11, 2025

