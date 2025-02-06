Osleivis Basabe se unirá a los Gigantes de San Francisco

El infielder zuliano Osleivis Basabe pasó este jueves a la organización de los Gigantes de San Francisco, equipo que adquirió al criollo desde los Rays de Tampa Bay por dinero en efectivo.

El originario del municipio Sucre tendrá la oportunidad de reforzar al cuadro de la bahía tras un 2024 en el que no pudo demostrar su gran potencial por una lesión que lo apartó de las menores en Triple-A con el equipo Durham, filial de la organización de Tampa Bay.

En 66 juegos en la campaña 2024, Basabe, de 24 años, bateó solo .248/.293/.336. No obstante, en la pelota venezolana con el conjunto de Águilas del Zulia, el toletero destacó al batear 293 de promedio con 48 indiscutibles que incluyeron cinco jonrones, 24 remolques y 29 anotadas.

