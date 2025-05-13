Oswaldo Cabrera es retirado en ambulancia tras sufrir dolorosa lesión

Los Yankees de Nueva York derrotaron este lunes 11-5 a los Marineros de Seattle, pero la amplia victoria de los Mulos de Bronx, terminó marcada con la preocupación de una lesión del pelotero venezolano Oswaldo Cabrera, quien fue retirado del campo en ambulancia tras fallar en su barrida en el plato en la novena entrada.

El utility venezolano, de 26 años, intentó anotar tras un elevado de sacrificio de Aaron Judge, pero al deslizarse, su pierna izquierda quedó en una posición incómoda, provocando la lesión.

Cabrera permaneció en el suelo varios minutos, visiblemente adolorido, mientras era atendido por el equipo médico. Finalmente, fue colocado en una camilla y trasladado en ambulancia, dejando incertidumbre sobre la gravedad de su lesión.

Su compañero Trent Grisham y el mánager Aaron Boone expresaron su apoyo luego del juego. “Cabby hace las cosas bien todos los días”, dijo Boone. “La forma en que se prepara, el tipo de compañero que es, la energía que aporta… Es un ejemplo para cualquiera”.

Hasta el momento, los Yankees no han dado un informe oficial sobre la condición de Cabrera, quien batea para 243 en la temporada con un jonrón y 12 carreras impulsadas. Se espera más información en las próximas horas.