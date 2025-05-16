Oswaldo Guillén es nombrado mánager de los Tigres de Aragua

El estratega venezolano Oswaldo Guillén fue nombrado este viernes como nuevo mánager de los Tigres de Aragua para la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

"Ozzie" llega a las filas del cuadro bengalí, luego de su paso con los Tiburones de La Guaira, equipo en el que logró el campeonato de la zafra 2023-2024 y el título de Serie del Caribe celebrado en la Miami a principios de 2024.

"En conmemoración a los 60 AÑOS de nuestra organización Tigres de Aragua, el presidente del equipo, Víctor Zambrano, le da oficialmente la bienvenida al estratega mirandino Oswaldo "Ozzie" Guillén quién será nuestro nuevo Manager a partir de la temporada 2025-2026″, indicó en Instagram el equipo aragüeño.

El piloto mirandino, de 61 años, es uno de los estrategas más exitosos del beisbol venezolano, quien es recordado por alcanzar la Serie Mundial 2025 bajo el mando de los Medias Blancas de Chicago.

Lee también: Barcelona supera al Espanyol y se alza como campeón de liga