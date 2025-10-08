Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

El mánager de los Tigres de Aragua, Ozzie Guillén, se presentó este miércoles en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay para liderar su primera sesión de entrenamiento al frente del conjunto bengalí, marcando el inicio de una nueva etapa dentro la organización aragüeña.

Guillén, quien cuenta con una amplia trayectoria en las Grandes Ligas y en el beisbol profesional venezolano, fue recibido por el cuerpo técnico y los jugadores en un ambiente de entusiasmo y expectativa. Durante la práctica, el estratega evaluó el estado físico del grupo y comenzó a implementar sus lineamientos tácticos de cara al arranque de la temporada.

El debut oficial de Guillén como mánager de los Tigres está programado para el próximo miércoles, cuando el equipo visite a los Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, en lo que será uno de los duelos más esperados de la jornada inaugural de la LVBP.

La llegada de Guillén ha generado gran expectativa entre la afición aragüeña, que espera que su experiencia y liderazgo impulsen al equipo hacia una temporada competitiva y exitosa.

Lee también: Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP