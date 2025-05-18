Sábado 23 de agosto de 2025
Deportes

Pablo López dejó en blanco a los Cerveceros para conducir a la decimotercera victoria al hilo de Mellizos

El serpentinero derecho alcanzó su cuarto lauro de temporada

Por Daniel García

Foto: Agencias
El lanzador zuliano Pablo López se apuntó su cuarto triunfo de temporada en la victoria 7-0 de unos inspirados Mellizos de Minnesota ante Cerveceros. El equipo alcanzó su decimotercer triunfo de temporada en la jornada sabatina de Grandes Ligas celebrada en el American Family Field.

El derecho trabajó por espacio de seis capítulos completos, donde solo toleró par de inatrapables sin carreras, concedió dos boletos y abanicó en seis oportunidades a la toletería lupulosa que sufre un nuevo revés en condición de local.

Con el triunfo, López dejó su balance en 4-2, baja su efectividad a 2.40, 49 ponches en 45 entradas lanzadas en ocho apariciones como abridor en la vigente temporada del mejor beisbol del mundo.

Lee también: Di María se despidió del Benfica

