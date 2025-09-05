Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Los Mellizos de Minnesota podrán contar nuevamente con el brazo del lanzador zuliano Pablo López, quien está listo para reaparecer este viernes en el duelo divisional ante los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium.

El regreso del cabimense marca el final de una ausencia de casi tres meses, luego de ser diagnosticado en junio con rigidez en el hombro derecho, lo que lo llevó a ingresar en la lista de lesionados de 60 días. Ahora, completamente recuperado, el derecho venezolano está preparado para retomar su rol como abridor estelar.

López ha tenido un desempeño sólido en sus salidas de rehabilitación en las ligas menores, destacando en su última aparición con cinco entradas lanzadas. En total, acumuló una línea de 0-1 con 14 ponches, cuatro carreras limpias, una efectividad de 3.18 y un WHIP de 1.41 en 11.1 innings.

A pesar de los contratiempos físicos, el zuliano ha tenido una campaña destacada en las Grandes Ligas. Su registro en la temporada es de 5-3, con una efectividad de 2.82, 61 ponches, 19 carreras limpias y un WHIP de 1.07 en 62.2 entradas.

El enfrentamiento ante los Reales representa una oportunidad ideal para retomar el ritmo competitivo, especialmente considerando su historial favorable frente a Kansas City: marca de 5-1, con 42 hits permitidos, 12 carreras limpias, 56 ponches, una efectividad de 2.16 y un WHIP de 0.94.

Aunque los Mellizos ya no cuentan con opciones de avanzar a la postemporada, el regreso de Pablo López refuerza la rotación y ofrece una dosis de liderazgo y calidad en la recta final de la campaña.

