Viernes 05 de septiembre de 2025
Deportes

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

El cabimense enfrentará a los Reales de Kansas City este viernes

Por Daniel García

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Mellizos de Minnesota podrán contar nuevamente con el brazo del lanzador zuliano Pablo López, quien está listo para reaparecer este viernes en el duelo divisional ante los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium.

El regreso del cabimense marca el final de una ausencia de casi tres meses, luego de ser diagnosticado en junio con rigidez en el hombro derecho, lo que lo llevó a ingresar en la lista de lesionados de 60 días. Ahora, completamente recuperado, el derecho venezolano está preparado para retomar su rol como abridor estelar.

López ha tenido un desempeño sólido en sus salidas de rehabilitación en las ligas menores, destacando en su última aparición con cinco entradas lanzadas. En total, acumuló una línea de 0-1 con 14 ponches, cuatro carreras limpias, una efectividad de 3.18 y un WHIP de 1.41 en 11.1 innings.

A pesar de los contratiempos físicos, el zuliano ha tenido una campaña destacada en las Grandes Ligas. Su registro en la temporada es de 5-3, con una efectividad de 2.82, 61 ponches, 19 carreras limpias y un WHIP de 1.07 en 62.2 entradas.

El enfrentamiento ante los Reales representa una oportunidad ideal para retomar el ritmo competitivo, especialmente considerando su historial favorable frente a Kansas City: marca de 5-1, con 42 hits permitidos, 12 carreras limpias, 56 ponches, una efectividad de 2.16 y un WHIP de 0.94.

Aunque los Mellizos ya no cuentan con opciones de avanzar a la postemporada, el regreso de Pablo López refuerza la rotación y ofrece una dosis de liderazgo y calidad en la recta final de la campaña.

Lee también: Eliminatorias Sudamericanas: Seis selecciones aseguraron su pase al Mundial y dos luchan por el repechaje

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

La misma banca 30 años después

La misma banca 30 años después

Las ruinas del Mercado Guajiro claman por respuestas: ¿rescate o condena al olvido?

Las ruinas del Mercado Guajiro claman por respuestas: ¿rescate o condena al olvido?

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026

Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Ferrari rendirá homenaje a Niki Lauda durante el GP de Italia

Ferrari rendirá homenaje a Niki Lauda durante el GP de Italia

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Hoy se cumplen 28 años de la muerte de Madre Teresa de Calcuta

Hoy se cumplen 28 años de la muerte de Madre Teresa de Calcuta

"Hoy es 5 de septiembre" y la hija de Vico C vuelve a ser tendencia: Ya cumple 35 años

Murió el fisicoculturista Erik Markov: Ganador del “Mr. Olympia” de España en mayo

Murió el fisicoculturista Erik Markov: Ganador del “Mr. Olympia” de España en mayo

Noticias Relacionadas

Deportes

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

El cabimense enfrentará a los Reales de Kansas City este viernes
Deportes

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

El británico dominó en la primera sesión de entrenamientos para el GP de Italia
Deportes

Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026

Los legendarios pugilistas norteamericanos prometen un combate de alto calibre

Al Dia

Eliminatorias Sudamericanas: Seis selecciones aseguraron su pase al Mundial y dos luchan por el repechaje

Venezuela y Bolivia definirán su destino en la última jornada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025