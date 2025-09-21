Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

El lanzador venezolano Pablo López ha puesto fin a su participación en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, luego de que los Mellizos de Minnesota lo colocaran en la lista de lesionados por 15 días debido a una distensión leve en la parte media del antebrazo derecho.

Aunque el diagnóstico no genera alarma dentro de la organización, ya que los estudios descartaron daños en el codo o en el ligamento colateral ulnar, según reportó MLB.com, el tiempo restante en el calendario regular hace inviable su regreso. Con apenas nueve días por disputar, la molestia muscular representa el cierre anticipado de una campaña marcada por la irregularidad.

Los Mellizos, con récord de 66-89, ya están matemáticamente eliminados de la postemporada, lo que refuerza la decisión de no apresurar el retorno del abridor derecho.

El zuliano, de 29 años, vivió una temporada interrumpida por problemas físicos, en la que solo pudo realizar 14 aperturas, dejando una marca de cinco victorias, cuatro derrotas y una destacada efectividad de 2.74. A pesar de las limitaciones, el criollo demostró su calidad en cada salida, manteniéndose como una pieza valiosa en la rotación de Minnesota.

Se espera que el lanzador inicie su recuperación durante el receso de invierno, con miras a regresar en plenitud para la campaña 2026.