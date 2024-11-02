Pablo Sandoval jugará con Magallanes esta temporada

El antesalista venezolano, ganador de cuatro Series Mundiales, vestirá próximamente el uniforme de Navegantes del Magallanes para reforzar el equipo para la presente temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana del Beisbol Profesional.

El criollo reforzará la nave turca el próximo 8 de noviembre en Loan Depot Park de Miami, cuando los eternos rivales se midan en la serie Choque de Gigantes, donde también jugará el cuadro de Cardenales de Lara.

Después de tres años de ausencia, Sandoval vuelve con la nave turca. Este año en la Liga del Atlántico jugó en 120 encuentros, en los que dejó promedio de .248, conetando diez cuadrangulares en 528 turnos al bate.

