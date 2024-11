Pablo Sandoval no continuará con Magallanes tras diferencias con Luis Blasini

El experimentado toletero de Navegantes del Magallanes, Pablo Sandoval, no continuará con el equipo tras diferencias con el gerente deportivo Luis Blasini, quien no lo querría para la presente temporada de la pelota criolla.

Luego del "Choque de Gigantes" disputado en la ciudad de Miami, el tres veces ganador de la Serie Mundial aseguró que el gerente magallanero no lo quiere en el equipo pese a estar dispuesto a la reducción de su salario para ver acción con la nave turca.

“Blasini no me quiere, pero yo salí de la Academia de Blasini, casualidades de la vida. El primer pelotero que firmó él fui yo. Y no me quiere. Qué irónica es la vida”, expresó Sandoval en entrevista con Archivo LVBP.

“Es triste y doloroso, y ¿sabes por qué?. Puede ser gerente, puede ser lo que sea. Pero si tú tienes una persona que es insignia, que es baluarte de tu organización, hay que respetarlo”, añadió.

Sandoval estaba dispuesto a rebajar su salario a un 50 por ciento menos, pese a ser un jugador emblemático que sumaría experiencia en la institución bucanera.

“Para que le duela más a la fanaticada del Magallanes: lo que iba yo a hacer, cuando te vas a recortar el 50 por ciento de tu salario, para jugar por la camisa que tú amas”, recalcó.

