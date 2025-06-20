Pacers dominó al Thunder y forzó un séptimo duelo en las finales de la NBA

Pacers de Indiana derrotó 108-91 al Thunder de Oklahoma City este jueves 19 de junio en el Bankers Life Fieldhouse para forzar un séptimo y decisivo duelo en las finales de la NBA.

Paskal Siakam se fue con 16 puntos, 13 rebotes y tres asistencias, mientras que Obi Toppin aportó 20 unidades y seis rebotes. Por su parte, Tyrese Haliburton registró 14 puntos, un rebote y cinco asistencias.

Esta será la primera vez que se disputará un séptimo duelo en las finales de la NBA desde 2016, cuando Cavaliers de Cleveland derrotó a Warriors de Golden State.

Este séptimo encuentro se efectuará el próximo domingo 22 de junio. Indiana no levanta un título desde 1973, mientras que el Thunder no es campeón desde 1979, cuando el equipo todavía jugaba en Seattle, bajo el nombre de los SuperSonics.

🏆 GAME 6 FINAL SCORE 🏆



Pascal Siakam and the @Pacers force Game 7!



Obi Toppin: 20 PTS, 6 REB, 2 STL, 4 3PM

Andrew Nembhard: 17 PTS, 4 AST, 3 STL

Tyrese Haliburton: 14 PTS, 5 AST, 2 STL

T.J. McConnell: 12 PTS, 9 REB, 6 AST, 4 STL



G7: Sunday, 8pm/et, ABC pic.twitter.com/84vdJk4BMD — NBA (@NBA) June 20, 2025

Noticia al Dia