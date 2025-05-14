Pacers elimina a Cavaliers y está en las finales de la Conferencia Este

Pacers de Indiana venció 114-105 a Cavaliers de Cleveland (4-1 en la serie) este martes 13 de mayo en el Rocket Arena para acceder a las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Tyrese Haliburton (Indiana) registró 31 puntos, seis rebotes y ocho asistencias, mientras que Donovan Mitchell (Cleveland) aportó 35 unidades, nueve rebotes y una asistencia.

Los Cavs fueron el mejor equipo de la temporada regular en el Este con una campaña histórica, en la alcanzaron las 64 victorias; sin embargo, no pudieron ante el equipo comandado por Haliburton.

De esta manera, Pacers de Indiana enfrentará al ganador de la serie entre Celtics de Boston y Knicks de New York (Knicks lidera 3-1).

