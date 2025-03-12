Pacers se impone con dramatismo ante los Bucks y empatan en el cuarto puesto del Este

Los Pacers de Indiana vencieron de forma dramática a los Bucks de Milwaukee 115-114 en la lucha por el cuarto puesto del Este en la NBA. El protagonista fue Tyrese Haliburton, que con un triplazo a falta de solo 3.4 segundos.

Pascal Siakam aportó 25 puntos y 12 rebotes, Bennedict Mathurin (17 puntos) y Haliburton 14 puntos y 10 asistencias, quienes encabezaron a los Pacers. Por los Bucks, Antetokounmpo (19 puntos, 17 rebotes y siete asistencias) y Brook Lopez (23 puntos y siete rebotes) destacaron.

El duelo de quintetos fue un enfrentamiento directo por la cuarta posición del Este, que aún conserva Milwaukee con marca de (36-28), mientras que Indiana ahora empata con el mismo balance.

