Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Los Padres de San Diego lograron blanquear 3-0 a los Cachorros, apoyados en una actuación dominante de su cuerpo de lanzadores y el poder ofensivo comandado por el dominicano Manny Machado. El conjunto fraile niveló la Serie de Comodín para el definitivo juego clave.

El pitcheo de San Diego se mostró intratable, combinando una labor impecable entre abridor y relevistas, quienes limitaron a la ofensiva local que solo logró cuatro imparables sin carreras.

La ofensiva de los Padres fue liderada por Machado, quien conectó un tablazo de cuadrangular que sacudió las gradas y aportó dos al marcador, dando impulso anímico al equipo. Su batazo fue decisivo en el resultado, reafirmando su rol como uno de los líderes ofensivos del conjunto californiano.

La representación criolla del cuadro ganador estuvo respaldada por Luis Arráez, quien ligó de 3-2, mientras que el receptor Freddy Fermín conectó un imparable en cuatro visitas al plato. Por su parte, Robert Suárez sacó los últimos cuatro outs para completar la blanqueada y llevarse el salvado.

Lee también: Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín