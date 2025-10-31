Viernes 31 de octubre de 2025
Deportes

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores

El conjunto brasileño revertió la derrota sufrida ante la Liga de Quito, dejando el global a su favor por 4-3

Por Daniel García

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores
Foto: Agencias
Palmeiras logró remontar la atroz derrota del partido de ida contra Liga de Quito y selló con un 4-0 este jueves en el Allianz Parque su clasificación a la final de la Copa Libertadores, la séptima que disputará en su historia.

El entrenador Abel Ferreira prometió una «noche mágica» y cumplió. A pesar de la tupida línea defensiva de los ecuatorianos, Palmeiras logró hallar espacios y convirtió los cuatro goles que necesitaba para pasar a la próxima instancia.

De esta manera, el Verdão va por su cuarto título continental tras las conquistas logradas en 1999, 2020 y 2021.

El primer gol de la noche llegó a los 19 minutos desde los pies de Ramón Sosa, que sorprendió con un cabezazo al portero Alexander Domínguez.

A los 45+5, Fuchs concretó con eficiencia una jugada ensayada de pelota parada y consiguió cumplir la mitad de la misión antes de que acabe el primer tiempo.

El equipo dirigido por Tiago Nunes amenazó poco, priorizó defender su victoria de la semana pasada en el estadio Rodrigo Paz Delgado pero sin demasiadas armas, y perdió la marca y el norte en reiteradas oportunidades.

A los 67 minutos, un recién entrado Raphael Veiga recibió una asistencia de Vitor Roque y empujó la pelota al centro del arco, esquivando al portero ecuatoriano y coronando el tercer tanto que empató el resultado global.

Fue Veiga quien minutos después pateó el penal de la victoria, tras una falta de Gruezo, que derribó a Allan dentro del área.

Vitor Roque había quedado a cargo de patear el penal, pero decidió cederle la pelota a Veiga, quien remató al centro de la portería y le dio a Palmeiras la posibilidad de jugar la final de la Copa sin pasar por la tanda de penaltis.

Tras seis minutos de adicionales, el árbitro pitó el final del partido y Abel Ferreira, en el día que cumple su quinto aniversario al mando del club, se tiró al césped de un Allianz Parque lleno de hinchas y lloró, mientras los jugadores se acercaban a celebrar.

Ahora, la Copa Libertadores será definida entre brasileños: Flamengo lo espera en el estadio Monumental de Lima, el próximo 29 de noviembre, en la segunda vez que ambos se encuentran en una final del torneo continental.

EFE

Temas:

