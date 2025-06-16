Palmeiras y Porto empataron sin goles en el Mundial de Clubes

Palmeiras y Porto se repartieron los puntos este domingo con un 0-0 en un partido en el que se intercambiaron golpes, pero en el que les faltó acierto, y donde Gabri Veiga debutó con Los Dragones en su regreso a Europa tras fichar hace casi dos años por el saudí Al-Ahli.

El encuentro no pudo decidirse en la segunda parte, a pesar de que fue el Verdão quien más lo intentó principalmente en los segundos 45 minutos.

Ambos combinados se veían las caras por primera vez en su historia en el Grupo A del torneo, en un partido con clara mayoría de la ‘torcida’ brasileña que empujó con pasión a su equipo hasta el final del partido.

EFE

