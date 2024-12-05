Par de oros y platas en la segunda jornada del paratletismo de los III Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024

Daniel Rivero y Bárbara Ávila sumaron para el Zulia nuevos lauros dorados en la jornada del paratletismo de los Juegos Paranacionales que se escenifican en el Centro Nacional de Atletismo Yulimar Rojas, en Maturín, estado Monagas.

Bárbara Ávila sacó ventaja en los 100 metros T36 y cruzó la meta en el primer lugar en un tiempo de 16.33 segundos, colgandose la medalla de oro.

Seguidamente llegó la segunda áurea por parte de Daniel Rivero quien dominó la prueba de los 100 lisos con un registro amplio de 13.55 segundos para la categoría T35.

Las medallas de plata se cosecharon igualmente en la distancia de los 100. Anabel Polanco en T35 registró 17.30″ y en la categoría T44 José Pereira pasó segundo con 12.52″.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ