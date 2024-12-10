Paratletas zulianos llegaron a su tierra luego de su participación en los Paranacionales Oriente 2024

La noche de este lunes 9 de diciembre pisó tierra zuliana la delegación que nos representó en los recién culminados III Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024.

Arturo Moreno, Secretario Regional de Deportes, cumpliendo los lineamientos del Gobernador Manuel Rosales Guerrero, recibió en el Aeropuerto La Chinita al contigente de 114 personas que en caravana se trasladó hasta la Villa Deportiva Arquímedes Herrera, lugar en el que fueron recibidos por sus familiares, amigos y el personal que labora para el Funciaz y el Instituto Regional de Deportes.

Bajo un ambiente lleno de emociones fueron recibidos como héroes y heroínas los paratletas que defendieron los colores de nuestro estado del 1 al 8 de diciembre en Monagas y Anzoátegui, celebrando la actuación en la que dejaron al Zulia en el sexto lugar con 21 medallas de oro, 20 de plata y 17 de bronce.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ

Lee también: El draft de "Novatos o Agentes Libres" de la LVBP se llevará a cabo este martes