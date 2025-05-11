¡Partidazo! Barcelona vuelve a derrotar al Real Madrid 4-3

El Barcelona ha pasado como un vendaval sobre el Real Madrid, con remontada incluida, (4-2) y deja prácticamente sentenciada la Liga.

Esta victoria deja más líderes a los azulgranas, que ya aventajan en siete puntos al eterno rival cuando quedan solo nueve en juego. En la próxima jornada, podrían cantar el alirón en el campo del Espanyol.

Es la cuarta vez que el Barcelona vence al Real Madrid en esta temporada demostrando el gran equipo que ha armado Flick.

La primera parte, el Real Madrid se adelantó con un gol de Kylian Mbappé en el minuto cinco de juego desde el área penal, y sería el mismo francés quien aumentaría la ventaja en el 14 para así poner el partido 0-2 en la casa del Barcelona.

Los culés empezaron a reaccionar y, en una remontada histórica, lograron empatar el partido 2-2, y poco después, se pusieron con un 4-2 que parecía sentenciado. La grada vivió un auténtico caos, con goles adelantados, jugadas polémicas y una intensidad que solo un clásico puede ofrecer.

El Madrid no se quedó atrás y, en una segunda parte vibrante, Kylian Mbappé recortó distancias anotando su Hat Trick que puso el marcador en 4-3. El equipo merengue tuvo hasta tres ocasiones clarísimas para empatar en los minutos finales, poniendo en jaque la victoria del Barça con muchas oportunidades que no lograron concretar.

La polémica también estuvo presente en estos últimos minutos, especialmente en jugadas dudosas: Hernández Hernández, el árbitro, no señaló un penalti claro por mano de Tchouaméni, lo que levantó protestas en la afición blaugrana, además de anular un gol a Fermín en el último minuto y calentó aún más los ánimos en un encuentro que fue un auténtico espectáculo de emociones.

Este resultado deja a LaLiga con un color claramente blaugrana, ya que el Barcelona suma 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid con solo 9 puntos por disputarse.

La próxima jornada, el Madrid jugará contra el Mallorca con la esperanza de reducir diferencias, pero si no gana, el título para los culés será prácticamente un hecho. Por su parte, el Barça podría proclamarse campeón si gana en el derbi ante el Espanyol el jueves, cerrando así una temporada de ensueño.

