Pat Murphy habla sobre la participación de Jackson Chourio con Águilas del Zulia

Pat Murphy, mánager de los Cerveceros de Milwaukee, se pronunció sobre la participación del grandeliga zuliano Jackson Chourio con Águilas del Zulia.

"Me encanta, me gusta que tenga esas ganas de jugar. Él disfruta hacerlo. Estará cerca de su familia y eso me agrada. Por ahora lo que quiero es que se mantenga sano y que se pueda quitar esa picazón. De verdad quiere jugar ahí" declaró Murphy.

Cabe destacar que este domingo 8 de diciembre Jackson Chourio anunció, a través de sus redes sociales, que verá acción con el conjunto rapaz esta temporada.

Asimismo, se espera que el zuliano haga su debut en los próximos días. Las Águilas del Zulia se encuentran en el tercer lugar de la tabla con récord de 24 victorias y 24 derrotas.

Noticia al Dia