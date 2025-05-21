Pepe Reina anunció su retiro del fútbol profesional

El arquero español de 42 años, José "Pepe" Reina, campeón de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, anunció su retiro del fútbol profesional.

"Ha sido mucho más largo de lo que soñé y se me ha hecho tan corto que volvería a vivirlo. A solo tres días del ‘último baile’, acuden a mi mente tantas emociones, personas y vivencias que solo acierto a resumir con un inmenso GRACIAS. Mi agradecimiento de corazón a toda esa gente que se ha cruzado en mi camino", fue parte del comunicado.

Finalmente, expresó: "Me siento orgulloso y tranquilo de cada momento vivido; los malos porque me enseñaron, los buenos porque me han hecho un tipo extraordinariamente feliz. Nos vemos pronto, proyectos nuevos vienen y el fútbol corre por mis venas… No entendería esta vida sin él. Mi más sincero abrazo. Pepe Reina".

La carrera de Reina duró 26 años, con 987 apariciones, 11 trofeos y tres Guantes de Oro de la Premier League. Tuvo pasos por Barcelona B, Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Múnich, Milan, Aston Villa, Lazio y Como.

— Pepe Reina (@PReina25) May 20, 2025

