Pete Rose predijo su ingreso al Salón de la Fama después de su muerte

Previo al fallecimiento del legendario pelotero estadounidense, Pete Rose afirmaría que su llegada al Salón de la Fama de Cooperstown ocurriría después de su muerte. La declaración, que en su momento parecía un pronóstico lejano, podría convertirse en realidad luego de que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, anunciara este martes una nueva medida que permitiría la elegibilidad del histórico "Rey del hit".

En su etapa como beisbolista, Rose acumuló 4,256 hits, récord actual y absoluto de la MLB, pero su exclusión al Salón de la Fama del beisbol estuvo marcada por estar involucrado en apuestas deportivas mientras era jugador y mánager.

No obstante, en vida, el expelotero manifestó su desacuerdo con una posible exaltación póstuma. "Es para tu familia si estás aquí. Es para tus fanáticos si estás aquí. No si estás a diez pies bajo tierra", expresó Rose ante la posibilidad de ser perdonado después de su muerte.

