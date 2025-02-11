Pierluigi Collina, jefe del Comité de Árbitros de Fifa, propone un cambio en la regla de los penales

El histórico árbitro italiano Pierluigi Collina, actual jefe del Comité de Árbitros de la Fifa, propuso un revolucionario cambio en la regla de los penales, con el fin de hacerlos más parejos.

Collina planteó su deseo de acortar la distancia entre "el ejecutante y el arquero" y realizar un "tiro único", en el que "no haya rebote" cuando el penal es atajado.

"Creo que hay una brecha excesiva entre las oportunidades que tiene el ejecutante y el arquero. En promedio, el 75% de los penales terminan en gol.. Encima, también existe la posibilidad del rebote contra el arquero. A 40 metros de la portería quizá dos centímetros no son decisivos, pero en el área de penal pasan a serlo" fueron sus palabras.

Finalmente, declaró: "Una solución es la regla del ‘tiro único’, como en las tandas de penales tras la prórroga. Que no haya rebote. O marcas, o el juego se reanuda con un saque de meta y punto. Esto también eliminaría el espectáculo que vemos antes de que se lance un penal, con todo el mundo agolpándose alrededor del área. Parecen caballos a las puertas de salida antes de una carrera".

