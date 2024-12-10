Pilotos que cambiarán de escudería para la temporada 2025 de Fórmula 1

El paso de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari será el principal cambio en la parrilla de la Fórmula 1 con miras al 2025 en el que no estarán, al menos, tres de los pilotos que corrieron el último Gran Premio del 2024.

La noticia del fichaje de Hamilton por Ferrari fue el gran bombazo informativo de principios del año, antes incluso del arranque de la pretemporada, y un plato duro de digerir para Carlos Sainz, quien ya sabía desde el principio que debía buscar un asiento en otro equipo para mantenerse en la máxima categoría.

Y sí que se puso manos a la obra, ya que logró dos victorias (en Australia y México) elevar a cuatro su relación de triunfos en la F1. Todas ellas en sus cuatro años con el equipo de Maranello, donde logró 25 de sus 27 podios, así como las seis ‘poles’ y tres de sus cuatro vueltas rápidas.

«Estoy orgulloso de estos cuatro años, pero aún más lo estoy de este último; por haber mantenido la motivación y el empeño para apretar durante todo el año», declaró Sainz a EFE tras disputar su última carrera con Ferrari en Yas Marina, donde este lunes ya se subió al auto de su nueva escudería: Williams.

El hueco que dejará Sir Lewis en Mercedes lo cubrirá la joven promesa italiana Andrea Kimi Antonelli (18 años), quien ya tuvo la oportunidad de probar un F1 en el primer entrenamiento libre de Monza (Italia).

Sainz se va a Williams para ser el nuevo compañero de Alex Albon, quien compartió los nueve últimos GP de la temporada con Franco Colapinto, luego de que el argentino reemplazara en el equipo de Grove a Logan Sargeant.

Sin embargo, el futuro de Colapinto es incierto, ya que, en teoría, la parrilla está cerrada, pero en la F1 casi nunca se puede dar nada por hecho.

Algunas voces sitúan a Sergio Pérez -subcampeón del mundo la pasada temporada y octavo este curso- fuera de la categoría reina para el 2025.

El mexicano -compañero del cuádruple campeón mundial Max Verstappen– recordó en Abu Dabi, que tiene un contrato en vigor con Red Bull para el 2025, pero luego de tener una temporada para el olvido con otro abandono en la última carrera del año, ‘Checo’ admitió que no sabe «qué va a pasar».

«Veremos a ver qué pasa estos próximos días. Tengo contrato con el equipo y hemos estado hablando. Se trata de discutir lo que es mejor para todo el mundo; y avanzar», manifestó el piloto de Jalisco.

McLaren, que consiguió su primer Mundial de constructores desde 1998, repetirá su formación con Lando Norris (subcampeón este año) y Oscar Piastri, que acabó cuarto en el Mundial.

Fernando Alonso volverá a formar dupla en Aston Martin con Lance Stroll, el hijo de Lawrence Stroll, propietario de la escudería de Silverstone.

En Abu Dabi, Esteban Ocon -que se va a Haas– fue reemplazado por Jack Doohan -hijo del mítico Mick Doohan, cinco veces campeón mundial de motociclismo-, en Alpine, equipo en el que el australiano será piloto oficial en 2025.

Por consiguiente, Ocon será el compañero del joven Oliver Bearman -tiene 18 años y este año ya corrió dos carreras: una con Ferrari reemplazando a Sainz y otra con Haas haciendo lo mismo con Kevin Magnussen- en la escudería estadounidense que cambiará a sus dos pilotos.

También lo hará Kick Sauber, ya que ficharon a Nico Hülkenberg que será el acompañante del otro debutante: Gabriel Bortoleto. El brasileño llegará con el título de la F2 bajo el brazo.

Lo que provocó que Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, el primer chino que corre en la F1, disputaran su última carrera en la categoría reina el domingo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

EFE

