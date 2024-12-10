Sábado 27 de septiembre de 2025
Deportes

Pilotos que cambiarán de escudería para la temporada 2025 de Fórmula 1

El paso de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari será el principal cambio en la parrilla de la Fórmula 1…

Por Daniel García

Pilotos que cambiarán de escudería para la temporada 2025 de Fórmula 1
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El paso de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari será el principal cambio en la parrilla de la Fórmula 1 con miras al 2025 en el que no estarán, al menos, tres de los pilotos que corrieron el último Gran Premio del 2024.

La noticia del fichaje de Hamilton por Ferrari fue el gran bombazo informativo de principios del año, antes incluso del arranque de la pretemporada, y un plato duro de digerir para Carlos Sainz, quien ya sabía desde el principio que debía buscar un asiento en otro equipo para mantenerse en la máxima categoría.

Y sí que se puso manos a la obra, ya que logró dos victorias (en Australia y México) elevar a cuatro su relación de triunfos en la F1. Todas ellas en sus cuatro años con el equipo de Maranello, donde logró 25 de sus 27 podios, así como las seis ‘poles’ y tres de sus cuatro vueltas rápidas.

«Estoy orgulloso de estos cuatro años, pero aún más lo estoy de este último; por haber mantenido la motivación y el empeño para apretar durante todo el año», declaró Sainz a EFE tras disputar su última carrera con Ferrari en Yas Marina, donde este lunes ya se subió al auto de su nueva escudería: Williams.

El hueco que dejará Sir Lewis en Mercedes lo cubrirá la joven promesa italiana Andrea Kimi Antonelli (18 años), quien ya tuvo la oportunidad de probar un F1 en el primer entrenamiento libre de Monza (Italia).

Sainz se va a Williams para ser el nuevo compañero de Alex Albon, quien compartió los nueve últimos GP de la temporada con Franco Colapinto, luego de que el argentino reemplazara en el equipo de Grove a Logan Sargeant.

Sin embargo, el futuro de Colapinto es incierto, ya que, en teoría, la parrilla está cerrada, pero en la F1 casi nunca se puede dar nada por hecho.

Algunas voces sitúan a Sergio Pérez -subcampeón del mundo la pasada temporada y octavo este curso- fuera de la categoría reina para el 2025.

El mexicano -compañero del cuádruple campeón mundial Max Verstappen– recordó en Abu Dabi, que tiene un contrato en vigor con Red Bull para el 2025, pero luego de tener una temporada para el olvido con otro abandono en la última carrera del año, ‘Checo’ admitió que no sabe «qué va a pasar».

«Veremos a ver qué pasa estos próximos días. Tengo contrato con el equipo y hemos estado hablando. Se trata de discutir lo que es mejor para todo el mundo; y avanzar», manifestó el piloto de Jalisco.

McLaren, que consiguió su primer Mundial de constructores desde 1998, repetirá su formación con Lando Norris (subcampeón este año) y Oscar Piastri, que acabó cuarto en el Mundial.

Fernando Alonso volverá a formar dupla en Aston Martin con Lance Stroll, el hijo de Lawrence Stroll, propietario de la escudería de Silverstone.

En Abu Dabi, Esteban Ocon -que se va a Haas– fue reemplazado por Jack Doohan -hijo del mítico Mick Doohan, cinco veces campeón mundial de motociclismo-, en Alpine, equipo en el que el australiano será piloto oficial en 2025.

Por consiguiente, Ocon será el compañero del joven Oliver Bearman -tiene 18 años y este año ya corrió dos carreras: una con Ferrari reemplazando a Sainz y otra con Haas haciendo lo mismo con Kevin Magnussen- en la escudería estadounidense que cambiará a sus dos pilotos.

También lo hará Kick Sauber, ya que ficharon a Nico Hülkenberg que será el acompañante del otro debutante: Gabriel Bortoleto. El brasileño llegará con el título de la F2 bajo el brazo.

Lo que provocó que Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, el primer chino que corre en la F1, disputaran su última carrera en la categoría reina el domingo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

EFE

Lee también: Leones aumentó mala racha de Caribes

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Venezolano herido en ataque armado a centro de detención migratoria en Dallas

Venezolano herido en ataque armado a centro de detención migratoria en Dallas

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Este sábado 27 de septiembre, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, junto al poder popular y emprendedores, realizaron el Mercado Popular…
Al Dia

¡Como interino! Oswaldo Vizcarrondo tomaría las riendas de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol se habría inclinado por Vizcarrondo, en principio por los encuentros que se vienen ante Argentina (10 de octubre en Miami) y Belice (14 de octubre en Chicago)
Al Dia

CPBEZ y PNB abren semifinal del softbol homenaje a las Glorias Deportivas: El General de División (GNB) José Salvador Viloria Sosa hará el lanzamiento inicial

El equipo de la Guardia Nacional esperará por el perdedor de este encuentro para enfrentarlo y buscar el otro clasificado a la final
Deportes

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Hernández, de 38 años de edad, ha disputado 15 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025