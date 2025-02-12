Pistons aplastó de domicilio a los Bulls

Los Pistons de Detroit alcanzaron este martes su vigésima octava victoria de temporada tras apabullar a los Bulls de Chicago con marcador de 132-92, en un duelo que se llevó a cabo en el United Center de Illinois, sede del cuadro taurino.

Con un gigantesco 29-71 al descanso, los Pistons colocaron muy rápido las bases para su tercer triunfo seguido. Malik Beasley (24 puntos con un enorme siete de diez en triples) y Cade Cunningham (20 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) tomaron el timón de Detroit, que llegó a tener un +49 de máxima ventaja.

Ningún jugador de estos desoladores Bulls (22-32) superó los 15 puntos, tanto que Matas Buzelis fue su máximo anotador con solo 12.

Noticia al Día / EFE

