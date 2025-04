Pistons ganan ante los Knicks de New York y fuerzan el sexto partido

Imagen cortesia de: Sports Illustrated

Los Pistons de Detroit vencieron 106-103 a los Knicks de Nueva York en el quinto partido de la serie entre ambos equipos durante la primera ronda de los play-offs de la Conferencia Este de la NBA, la noche del martes 29 de abril de 2025.





Renacimiento en la serie



Los Pistons de Detroit ganaron un partido muy importante en su visita al Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. El partido fue parejo desde el principio y, en su papel de visitantes, consiguieron llevarse la victoria en un ambiente tenso y con mucha energía de por medio, rompiendo una mala racha de 15 derrotas seguidas en partidos de play-offs.



Cade Cunningham fue el jugador más destacado de la escuadra visitante, aportando 25 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes. Además, también sumaron al marcador jugadores como Ausar Thompson (22 puntos y siete rebotes), Tobias Harris (17 puntos, ocho rebotes y dos asistencias), Dennis Schröder (14 puntos y tres asistencias) y Malik Beasley (diez puntos y un rebote).





Debido este resultado, los Pistons recibirán a los Knicks de Nueva York la noche de este jueves 30 de abril, donde buscarán empatar la serie a su favor tras forzar el sexto partido de esta eliminatoria.



A una victoria de la clasificación



Pese a jugar en casa, los Knicks de Nueva York no consiguieron la victoria y tuvieron que observar cómo sus jugadores Jalen Brunson y Josh Hart sufrieron molestias físicas durante los últimos minutos del encuentro. Ahora, tienen la responsabilidad de cerrar la eliminatoria como visitantes, únicamente si logran una victoria más, como en los partidos tres y cuatro de la serie.



Además, los Knicks contaron con seis jugadores que anotaron por doble dígito. Estos fueron: OG Anunoby (19 puntos, ocho rebotes y una asistencia), Karl-Anthony Towns (17 puntos, once rebotes y una asistencia), Mikal Bridges (17 puntos, seis asistencias y dos rebotes), Jalen Brunson (16 puntos, siete asistencias y tres rebotes), Josh Hart (15 puntos, seis asistencias y siete rebotes) y Mitchell Robinson (13 puntos y once rebotes).