Pistons superó a Mavericks en México

Con una destacada actuación de Jalen Duren (33 puntos, 11 rebotes) y 18 asistencias de Cade Cunningham. D'Angelo Russell lideró a Dallas con 31 puntos. El partido fue el número 34 de la NBA en la capital mexicana, ante más de 20 mil aficionados.

Por Daniel García

Pistons superó a Mavericks en México
Foto: AP
En una noche histórica para el baloncesto internacional, los Pistons de Detroit se impusieron 122-110 a los Mavericks de Dallas en un emocionante partido de temporada regular de la NBA, celebrado en la Arena Ciudad de México ante 20.383 aficionados. El encuentro marcó la edición número 34 que la liga disputa en territorio mexicano y el undécimo consecutivo con lleno total en este recinto.

El duelo, caracterizado por múltiples cambios en el marcador y un alto nivel competitivo, mantuvo a los asistentes al borde de sus asientos. El primer cuarto fue cerrado, con ventaja parcial de Dallas 30-27, gracias a los aciertos desde la larga distancia de Klay Thompson y Cooper Flagg. Sin embargo, Detroit respondió con fuerza en el segundo periodo, liderado por Jalen Duren y Tobias Harris, aunque los Mavericks lograron irse al descanso arriba 61-59 tras una voltereta impulsada por Cooper Flagg y P. J. Washington.

Durante el tercer cuarto, los Mavericks mantuvieron el dominio con veloces transiciones y cuatro triples de D’Angelo Russell, quien finalizó el encuentro con 31 puntos y 7 triples. A pesar de las imprecisiones defensivas, los Pistons se mantuvieron en juego gracias a la visión de Cade Cunningham, quien registró 18 asistencias, la cifra más alta en lo que va de temporada.

En el último periodo, los Pistons de Detroit aprovecharon mejor las condiciones físicas ante los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana. Con Cunningham como principal distribuidor y Duren como referente ofensivo, Detroit logró cerrar el partido con autoridad y asegurar la victoria.

Con este resultado, Detroit mejora su récord a 4-2 en la Conferencia del Este, mientras que Dallas cae a 2-4 en el Oeste.

