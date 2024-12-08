Plata para el equipo de Fútbol Sala de Síndrome de Down en los Paranacionales Oriente 2024

En un juego final no apto para cardíacos la escuadra zuliana de fútbol de sala T21 cayó en ronda de penaltis ante su similar de Caracas en el encuentro que culminó en el tiempo reglamentario igualado a 8 goles.

En la etapa definitiva los centrales vencieron a los nuestros 3 dianas a 2 para llevarse la medalla de oro y dejarnos con la presea de plata.

El equipo regional llegó a la instancia por la medalla de oro tras vencer más temprano 5×2 a Cojedes en la etapa semifinal.

La competencia del fútbol sala T21 de los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024 se desarrolló en el gimnasio de la UDO de Maturín, estado Monagas.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ