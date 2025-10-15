Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

¡Play Ball! Arranca la temporada 2025-2026 de la LVBP

inicia la pelota criolla este 15 de octubre con el duelo entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara

Por Daniel García

¡Play Ball! Arranca la temporada 2025-2026 de la LVBP
Foto: LVBP
Este miércoles 15 de octubre, inicia la temporada 2025-2026 de la pelota criolla, la cual arrancará con el duelo entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara a partir de las 7.00 pm.

Los vigentes campeones del beisbol venezolano recibirán en territorio crepuscular a la novena bengalí que este año viene con una estructura renovada bajo el mando del estratega Oswaldo Guillén.

Los seis equipos restantes debutarán el próximo 16 de octubre, como parte de la planificación del calendario de la competencia que incluye 224 juegos.

La temporada 2025-2026 de la pelota criolla continúa el jueves 16 de octubre con el debut del resto de los equipos en una jornada cargada de emoción, con duelos que se disputarán en simultáneo a partir de las 7.00 pm.

Los Caribes de Anzoátegui visitarán a los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. En Porlamar, los Leones del Caracas se medirán ante los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta. Por su parte, los Tiburones de La Guaira viajarán a Maracaibo para enfrentar a las Águilas del Zulia en el Estadio Luis Aparicio “El Grande”. Este duelo entre litoralenses y rapaces será clave para ambos equipos, que desean dejar atrás campañas irregulares y comenzar con buen pie.

Finalmente, los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara volverán a verse las caras, esta vez en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Tras el juego inaugural en Barquisimeto, el segundo choque consecutivo entre estas dos escuadras servirá para medir ajustes y consolidar estrategias en el arranque de la temporada.

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

