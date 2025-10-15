¡Play Ball! Arranca la temporada 2025-2026 de la LVBP

Este miércoles 15 de octubre, inicia la temporada 2025-2026 de la pelota criolla, la cual arrancará con el duelo entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara a partir de las 7.00 pm.

Los vigentes campeones del beisbol venezolano recibirán en territorio crepuscular a la novena bengalí que este año viene con una estructura renovada bajo el mando del estratega Oswaldo Guillén.

Los seis equipos restantes debutarán el próximo 16 de octubre, como parte de la planificación del calendario de la competencia que incluye 224 juegos.

La temporada 2025-2026 de la pelota criolla continúa el jueves 16 de octubre con el debut del resto de los equipos en una jornada cargada de emoción, con duelos que se disputarán en simultáneo a partir de las 7.00 pm.

Los Caribes de Anzoátegui visitarán a los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. En Porlamar, los Leones del Caracas se medirán ante los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta. Por su parte, los Tiburones de La Guaira viajarán a Maracaibo para enfrentar a las Águilas del Zulia en el Estadio Luis Aparicio “El Grande”. Este duelo entre litoralenses y rapaces será clave para ambos equipos, que desean dejar atrás campañas irregulares y comenzar con buen pie.

Finalmente, los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara volverán a verse las caras, esta vez en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Tras el juego inaugural en Barquisimeto, el segundo choque consecutivo entre estas dos escuadras servirá para medir ajustes y consolidar estrategias en el arranque de la temporada.

Lee también: Jackson Chourio conectó cuadrangular en segunda derrota de Cerveceros ante Dodgers