Viernes 03 de octubre de 2025
Deportes

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

La postemporada del béisbol de Grandes Ligas ya está en marcha y el camino hacia el Clásico de Otoño se…

Por Noticia al Dia

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?
Foto: Agencias
La postemporada del béisbol de Grandes Ligas ya está en marcha y el camino hacia el Clásico de Otoño se reduce a ocho equipos. Tras superar la ronda de comodines, Dodgers, Yankees, Cubs y Tigers se suman a los líderes de cada liga para disputar la Serie Divisional.

Clasificados a la Serie Divisional

En la Liga Nacional, los Dodgers vencieron a los Reds, los Cubs eliminaron a los Padres, y ahora se enfrentarán a los Phillies y Brewers, respectivamente. En la Americana, los Yankees superaron a los Red Sox y los Tigers dejaron fuera a los Guardians. Ahora, se medirán ante los Blue Jays y Mariners.

Los equipos que descansaron en la primera ronda —Phillies, Blue Jays, Brewers y Mariners— llegan con sus rotaciones frescas, aunque la historia reciente demuestra que el ritmo competitivo puede marcar la diferencia. En los últimos tres años, la mitad de los equipos que llegaron a la Serie de Campeonato habían jugado el Wild Card.

Calendario de la Serie Divisional

Los partidos comienzan el sábado 4 de octubre. Aquí el cronograma inicial:

  • NLDS Game 1: Brewers vs. Cubs – 2:08 p.m. ET (TBS, DirecTV)
  • ALDS Game 1: Blue Jays vs. Yankees – 4:08 p.m. ET (Fox, Fubo)
  • NLDS Game 1: Phillies vs. Dodgers – 6:38 p.m. ET (TBS, DirecTV)
  • ALDS Game 1: Mariners vs. Tigers – 8:38 p.m. ET (FS1, Fubo)

El domingo 5 continúa la acción con los juegos 2 de la Liga Americana. La Nacional retomará el lunes 6. Los partidos 3, 4 y 5 (si son necesarios) se jugarán entre el 7 y el 11 de octubre.

¿Quiénes son los favoritos?

Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial 2024, vuelven como uno de los principales candidatos. Con figuras como Shohei Ohtani, Clayton Kershaw y Blake Snell, su rotación es de élite. Los Phillies también llegan con fuerza, liderados por Bryce Harper y Aaron Nola.

En la Liga Americana, los Blue Jays se posicionan como favoritos gracias a su potente cuerpo de lanzadores: Kevin Gausman, Shane Bieber y Max Scherzer. Los Mariners, por su parte, tienen una ofensiva explosiva con Julio Rodríguez y Eugenio Suárez, aunque su pitcheo genera dudas.

Los Yankees, siempre protagonistas, buscan revancha tras caer en la Serie Mundial anterior. Aaron Judge lidera la ofensiva, pero el bullpen sigue siendo su punto débil. Los Cubs y Tigers, aunque menos mediáticos, llegan con impulso tras superar la ronda de comodines.

Cómo ver los playoffs

Todos los partidos se transmitirán por Fox, FS1 y TBS. También estarán disponibles vía streaming en Fubo y DirecTV. La Serie Mundial se jugará exclusivamente por Fox, a partir del 24 de octubre.

