Lunes 13 de octubre de 2025
Deportes

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

El informe de la SER detalla que Limak no cumplía con varios de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones

Por Christian Coronel

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El proyecto de reforma del Spotify Camp Nou se encuentra en medio de una creciente controversia tras las recientes revelaciones sobre posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.

Según el programa Què t’hi Jugues de la Cadena SER en Cataluña, la constructora turca Limak fue elegida para llevar a cabo la obra a pesar de que una comisión mixta del FC Barcelona y expertos independientes la consideraron la opción menos favorable, contraviniendo así las recomendaciones técnicas oficiales.

La situación se complicó aún más con la dimisión de Jordi Llauradó, el directivo a cargo del Espai Barça, quien dejó su puesto sin ofrecer explicaciones públicas. Fuentes indican que las críticas hacia el contrato con Limak y las dudas sobre la transparencia del proceso pudieron influir en su decisión de renunciar.

El informe de la SER detalla que Limak no cumplía con varios de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones, como la experiencia en la construcción de estadios europeos de cierta capacidad, los plazos de entrega previstos y la necesidad de formar una UTE (Unión Temporal de Empresas) con firmas locales.

Para subsanar estas deficiencias, Limak se asoció posteriormente con empresas como Torroella Ingeniería-Arquitectura y JG Ingenieros, con el fin de cumplir formalmente con los requisitos.

Además, la empresa turca habría ofrecido un cronograma de obra acelerado, lo que le permitió obtener 16 puntos de ventaja sobre su competidor más cercano, asegurando así su selección. El contrato estipula penalizaciones de un millón de euros por cada día de retraso en la entrega de las obras.

Hasta la fecha, Limak acumula una deuda de aproximadamente 300 millones de euros por retrasos, aunque el club ha optado por no aplicar la sanción, alegando “imponderables” como trámites municipales y el aumento de costos de materiales debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, la SER sostiene que, según el contrato al que tuvo acceso, los retrasos por problemas de suministro no se consideran “fuerza mayor” y no eximen a la empresa de su responsabilidad.

Ante el riesgo de perder legitimidad, el FC Barcelona ha comenzado a delegar partes de la obra a otras empresas, como la construcción de los vestíbulos, para mantener un control más efectivo y reducir la dependencia de Limak.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Doble arcoíris sorprende a los marabinos este lunes 13-Oct

Doble arcoíris sorprende a los marabinos este lunes 13-Oct

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Noticias Relacionadas

Deportes

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

El informe de la SER detalla que Limak no cumplía con varios de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones
Deportes

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Los Azulejos intentarán recuperarse tras la derrota por 3-1 en el Juego 1 del domingo
Deportes

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

Con esta medida, la Uefa busca crear un inicio simbólico y atractivo que ponga el foco en el poseedor de "La Orejona"
Al Dia

Clara Fuentes se alzó con el título Mundial de Parapotencia

La venezolana respondió con un sólido levantamiento de 121 kg, superando a su rival nigeriana

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025