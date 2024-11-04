Polémica en el beisbol menor: pelotero dominicano fingió tener 14 años cuando en realidad tenía 19

Una nueva polémica nace en torno al beisbol menor, luego de que un joven dominicano bajo el nombre de César Altagracia fingió tener 14 años para participar en el Campeonato Panamericano sub-15 con su selección, pero en realidad tenía 19 años.

El juvenil ya tenía un preacuerdo por más de cuatro millones de dólares para firmar en 2027, año en el que supuestamente cumpliría 16 años y sería elegible con la organización de los Padres de San Diego.

Pero de acuerdo con una publicación de ESPN, Altagracia no tenía 14 años como decía, tenía 19 años y al parecer tampoco se llama César Altagracia, pues utilizaba un acta de nacimiento falsa para competir en categorías menores con su país natal.

"El adolescente representó a República Dominicana en la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2022 y en los Campeonatos Panamericanos Sub-15 de este verano bajo la identidad falsa", publicó ESPN en redes sociales.

