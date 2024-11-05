En un informe que fue firmado por los endocrinólogos expertos Soumaya Fedala y Jacques Young, se dio a conocer que la controvertida boxeadora argelina, Imane Khelif, padece deficiencia de 5-alfa reductasa, que es un trastorno de desarrollo sexual.

Según la información aportada por dicho informe, la deficiencia que sufre la boxeadora se presenta exclusivamente en varones biológicos. Asimismo, los médicos que redactaron el informe subrayaron que consiste en una anomalía genética que afecta el desarrollo normal de los órganos sexuales durante la niñez.

En este mismo orden, las personas que son diagnosticadas con este trastorno son comúnmente clasificadas al sexo femenino de manera errónea, producto de la detección de genitales deformados, visibles en primera instancia en la resonancia magnética realizada a la argelina.

En una copia del examen obtenida por el periodista francés, Djaffar Ait Auodia, se evidenciaría que Khelif no tiene útero. De igual forma, la boxeadora tendría “testículos internos” y un “micro pene” que sería confundido con un "clítoris agrandado".

Vale acotar que Imane Khelif participó en los Juegos Olímpicos París 2024, quedándose con la presea dorada en la categoría 66 kg femenino, pero sin estar exenta de críticas por parte de sus rivales y fanáticos del boxeo, cuestionando su género y si cumplía los requisitos para competir, generando quejas sobre su ventaja desproporcionada ante el resto de las participantes.

