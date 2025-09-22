El equipo de sóftbol Polisur selló su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec, tras una actuación sobresaliente que lo consolida como uno de los conjuntos más sólidos y competitivos del certamen.

A lo largo del torneo, Polisur ha demostrado un rendimiento excepcional, destacando por su disciplina táctica, cohesión grupal y alto nivel técnico, cualidades que le han permitido superar con éxito cada desafío en el camino hacia la final.

En el encuentro decisivo frente a Keko, disputado este domingo en el Estadio A del Complejo Deportivo de Corpoelec, los jugadores de Polisur lograron una contundente victoria 9‑2, imponiendo su ritmo desde el primer inning y mostrando dominio en todas las fases del juego.

El Director General G/B Erich Rafael Gómez Barreto expresó su reconocimiento al equipo, destacando la preparación meticulosa, el compromiso y el espíritu competitivo que han sido clave en su avance. “Este resultado refleja el esfuerzo colectivo y la excelencia deportiva que caracteriza a Polisur”, señaló.

Con este triunfo, el equipo se alista para enfrentar a Piratas en la gran final, en lo que promete ser un duelo vibrante entre dos escuadras que han dejado huella en el torneo.