Martes 09 de septiembre de 2025
Deportes

¡Gol de Colombia! Los ‘cafeteros’ golean 6-3 a Venezuela

La selección nacional (busca el pase al repechaje) y Colombia (aseguró su clasificación al Mundial) inician el duelo decisivo en…

Por Christian Coronel

¡Gol de Colombia! Los ‘cafeteros’ golean 6-3 a Venezuela
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La selección nacional (busca el pase al repechaje) y Colombia (aseguró su clasificación al Mundial) inician el duelo decisivo en el estadio Monumental de Maturín.

¡GOL DE TELASCO SEGOVIA! El jugador del Inter Miami aprovechó una jugada cercana al área y disparó un tiro inatajable para el arquero colombiano.

¡Gol de Yerry Mina! Fulminante cabezazo para igualar las acciones.

¡GOL DE JOSEF MARTÍNEZ! En medio de una revisión, se convalidó el gol del atacante venezolano. Gana Venezuela 2-1.

¡Gol de Colombia! Luis Suárez empata el duelo sobre el final del primer tiempo.

Final del primer tiempo: La Vinotinto iguala 2-2 ante Colombia.

Arranca el segundo tiempo: La Vinotinto iguala 2-2 ante Colombia.

¡Gol de Colombia! Luis Suárez corona una gran transición y los ‘cafeteros’ superan 3-2 a la Vinotinto.

¡Gol de Colombia! Luis Suárez marca su hat-trick y Colombia supera 4-2 a la Vinotinto.

¡Gol de Colombia! Luis Suárez anota su póker y los ‘cafeteros’ golean 5-2 a la Vinotinto.

¡Gol de Venezuela! Salomón Rondón aprovechó un rebote para acortar distancias.

¡Gol de Colombia! Jhon Córdoba no perdona y coloca el 6-3.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡No se pudo! La Vinotinto cayó goleada ante Colombia y se quedó sin repechaje

¡No se pudo! La Vinotinto cayó goleada ante Colombia y se quedó sin repechaje

¡Gol de Colombia! Los ‘cafeteros’ golean 6-3 a Venezuela

¡Gol de Colombia! Los ‘cafeteros’ golean 6-3 a Venezuela

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Principal

¡No se pudo! La Vinotinto cayó goleada ante Colombia y se quedó sin repechaje

Bolivia derrotó a Brasil (clasificado) 1-0 en El Alto (aprovechando su localía) y aseguró su pase al mencionado repechaje
Deportes

El voleibol sube el telón en celebración de los 60 años de la Dirección de Deportes de LUZ

La acción deportiva por la celebración de los 60 años, el 15 de septiembre, comenzará con el encuentro entre los equipos escuela Ubaldina Herrera y LUZ, en femenino, a las 5:00 pm
Al Dia

Marabinos vivirán la la pasión vinotinto en pantallas gigantes

La fanaticada alentará desde el inicio hasta el final del duelo
Deportes

La Vinotinto presenta su 11 inicial para el duelo decisivo ante Colombia

El equipo de Fernando "Bocha" Batista se ubica en el séptimo puesto de la tabla de clasificación (un punto más que Bolivia, que enfrentará a Brasil en El Alto)

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025