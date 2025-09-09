¡Gol de Colombia! Los ‘cafeteros’ golean 6-3 a Venezuela

La selección nacional (busca el pase al repechaje) y Colombia (aseguró su clasificación al Mundial) inician el duelo decisivo en el estadio Monumental de Maturín.

¡GOL DE TELASCO SEGOVIA! El jugador del Inter Miami aprovechó una jugada cercana al área y disparó un tiro inatajable para el arquero colombiano.

¡Gol de Yerry Mina! Fulminante cabezazo para igualar las acciones.

¡GOL DE JOSEF MARTÍNEZ! En medio de una revisión, se convalidó el gol del atacante venezolano. Gana Venezuela 2-1.

¡Gol de Colombia! Luis Suárez empata el duelo sobre el final del primer tiempo.

Final del primer tiempo: La Vinotinto iguala 2-2 ante Colombia.

Arranca el segundo tiempo: La Vinotinto iguala 2-2 ante Colombia.

¡Gol de Colombia! Luis Suárez corona una gran transición y los ‘cafeteros’ superan 3-2 a la Vinotinto.

¡Gol de Colombia! Luis Suárez marca su hat-trick y Colombia supera 4-2 a la Vinotinto.

¡Gol de Colombia! Luis Suárez anota su póker y los ‘cafeteros’ golean 5-2 a la Vinotinto.

¡Gol de Venezuela! Salomón Rondón aprovechó un rebote para acortar distancias.

¡Gol de Colombia! Jhon Córdoba no perdona y coloca el 6-3.