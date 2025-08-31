¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

El tercera base venezolano Maikel García volvió a demostrar su poder ofensivo al conectar su jonrón número 15 de la temporada, contribuyendo decisivamente en la victoria 3-1 de los Reales de Kansas City sobre los Tigres de Detroit, este sábado en el Kauffman Stadium.

El estacazo llegó en el cuarto episodio, cuando García enfrentó al derecho Brenan Hanifee y no perdonó el primer envío del turno: un sinker que terminó viajando 428 pies por el jardín izquierdo, empatando el marcador y desatando la ovación de los fanáticos presentes.

Con este batazo, el oriundo de La Sabana, estado Vargas, se fue para la calle por segundo día consecutivo, reafirmando su gran momento ofensivo. En lo que va de campaña, acumula 149 imparables, 64 carreras impulsadas y 65 anotadas, con un sólido promedio de bateo de .297, cifras que lo consolidan como uno de los venezolanos más consistentes en las Grandes Ligas.

