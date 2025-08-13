Miércoles 13 de agosto de 2025
Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada de la temporada 2025–2026

Los jugadores de los 20 clubes vestirán brazaletes negros en conmemoración al exdelantero del Liverpool

Por Daniel García

Foto: Agencias
La Premier League anunció que todos los partidos de la primera jornada de la temporada 2025–2026, a disputarse este fin de semana, comenzarán con un minuto de silencio en memoria del futbolista portugués Diogo Jota, fallecido trágicamente el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora, España, junto a su hermano André Silva.

Además del homenaje inicial, los jugadores de los 20 clubes vestirán brazaletes negros, y las pantallas de los estadios proyectarán imágenes y mensajes conmemorativos dedicados al exdelantero del Liverpool y Wolverhampton.

Los clubes donde Jota dejó huella, Liverpool y Wolverhampton, realizarán tributos especiales en sus respectivos encuentros ante Bournemouth y Manchester City. En Anfield, se espera una emotiva ceremonia que incluirá pancartas, cánticos y una dedicatoria oficial por parte del club y sus aficionados.

Durante la reciente Community Shield disputada en Wembley entre Liverpool y Crystal Palace, la leyenda ‘red’ Ian Rush y el presidente del Palace, Steve Parish, colocaron una ofrenda floral en la grada destinada a los seguidores del Liverpool. Sin embargo, el minuto de silencio fue interrumpido por gritos de algunos aficionados rivales, lo que generó malestar y abucheos por parte de la hinchada local.

Diogo Jota, de 28 años, fue una figura destacada en el fútbol inglés por su entrega, talento y conexión con la afición. Su legado será recordado en cada rincón de la Premier League, que este fin de semana se une en un gesto de respeto y memoria colectiva.

Temas:

