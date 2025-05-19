Preocupación en la Vinotinto: Yeferson Soteldo sale lesionado durante el encuentro entre Corinthians y Santos

La salida Yeferson Soteldo por molestias en su pierna izquierda en el duelo entre Corinthians y Santos ha encendido las alarmas, especialmente por la doble fecha Fifa de junio.

Aún se espera el informe médico oficial del equipo peixe para conocer la gravedad de la lesión y determinar si podrá estar disponible para los juegos ante Bolivia y Uruguay, de cara al desenlace de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El cuerpo técnico y los aficionados siguen atentos a cualquier actualización sobre su estado físico del futbolista llanero, ya que el atacante es un jugador clave en la alineación del técnico Fernando "Bocha" Batista.



Faltan dos semanas para la continuación del clasificatorio mundial, donde la Vinotinto deberá medirse de local a Bolivía el próximo 6 de junio para luego viajar a Montevideo para enfrentar a la celeste.

