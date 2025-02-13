Presidenta de la Liga F pide no sacar de contexto la agresión de Mapi León a Daniela Caracas

La presidenta de la Liga F de fútbol español, Beatriz Álvarez, aseguró que "no se debe sacar de contexto la agresión de la jugadora Mapi León del Barcelona a Daniela Caracas del Espanyol".

León en una acción de juego pareció tocar a la colombiana en sus partes íntimas. La dirigente aseguró que debe ser el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) la que debe tomar la decisión sobre el caso.

En un comunicado compartido por el club Mapi León dijo que “en ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera profesional Daniela Caracas”.

