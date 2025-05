Presidente de LaLiga arremete contra el Real Madrid catalogándolo de "club llorón"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a criticar duramente al Real Madrid, algo que está haciendo prácticamente cada vez que habla públicamente. Tebas concedió una entrevista en la que se desahogó con la entidad blanca a razón de las quejas arbitrales que llevan realizando desde varios meses.

"Llevamos mucha polémica arbitral en las últimas semanas. Desde el ámbito federativo no se busca solución. Desde Real Madrid TV, el Real Madrid, pone la polémica y escribe un relato falso y poniendo en duda todo el fútbol son ellos", opinaba Javier Tebas en una entrevista que el presidente de la patronal concedió a The Objective. "Todos los clubes se quejan, pero desde el Madrid ponen en foco", añadió.

"Es un relato agresivo, verbalmente y manipulado. Conozco a muchos madridistas que no están de acuerdo con el Real Madrid, que es un club llorón, está todo el día llorando", se atrevió a decir el presidente de todos los equipos de LaLiga. "Lloran para el fin de semana, llorarán para el fin de semana siguiente y todo es culpa de una conspiración", continuó respondiendo Javier Tebas.

Es por todos conocida la guerra que tiene abierta Javier Tebas contra la entidad de Chamartín y Florentino Pérez, por lo que continuó cargando contra el club. "Se hace un uno excesivo del VAR desde el todo OK Jose Luis. Florentino llamó a Rubiales, y desde entonces se usa de manera excesiva. Nosotros queremos cambiar el sistema arbitral. Si haces una encuesta a otros clubes dirán que el Madrid y Barça son los más beneficiados, pero no tienen televisión para decirlo. Real Madrid TV es el único medio que está con este relato", explicó.

Su madridismo y la Superliga

"El fútbol de Florentino engaña a la gente. Representa el fútbol oligarca, representa solo el futbol para los ricos. Él quiere decidir todo, el dinero que se reparte", dijo cargando contra el presidente del Real Madrid. "Mi madridismo se encuentra hibernando, pero de vez en cuando me inflo. Una parte del madridismo está teniendo el error de venerar todo lo que hace Florentino, de decir que todo está bien. Soy madridista, no florentinista", reconoció Javier Tebas.

"No me imagino LaLiga sin el Real Madrid, es imposible. Florentino es terco y tenaz. Nunca pierde. Si no sale la Superliga dirá que lo que salga será gracias a él", comentó sobre este nuevo proyecto en el que en Francia el Olympique de Marsella estará como loco por unirse, tal y como reconoció su presidente.

Javier Tebas también tuvo palabras para la actualidad del Barcelona y llegó a asegurar que "dicen que Dani Olmo juega en el Barça gracias a Florentino Pérez". También sacó a colación uno de los temas más candentes del último año: "Creemos que existen indicios y pruebas para que les condenen por corrupción deportiva en juicio oral por el tema de Negreira. Si fuese condenado no podríamos descenderles porque habría prescrito, yo no me invento las leyes".

