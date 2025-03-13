Primer Torneo Intercolegial de Fútbol Copa AVEC Maracaibo 2025

Con el deseo de celebrar el 80 Aniversario de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y en preparación para los 50 años de fundación del Instituto Arquidiocesano Niños Cantores del Zulia, se ha organizado en conjunto al Deportivo Rayo Zuliano y la Rayo Escuela, el Primer Torneo de Fútbol Intercolegial.

Foto: Cortesía

La competición se llevará a cabo del 14 de mayo al 25 de abril, en una amplia convocatoria que contará con 19 equipos de instituciones católicas como el Colegio San Antonio, María Reina, Cristo Rey, Isidro Labrador, San Vicente de Paul, Fe y Alegría la Chinita y Nuestra Señora de las Mercedes, entre otras instituciones de los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara y Guajira.

Foto: Cortesía

El Torneo Intercolegial de la AVEC tendrá una única categoría (SUB16) con encuentros agendados en distintos recintos deportivos de Maracaibo y San Francisco, como la cancha del Deportivo la Popular, cancha La Coromoto y La Casa de los Sueños en la Urb. La Paz.

Foto: Cortesía

"Es una sensación de sorpresa, ver la capacidad de convocatoria y de realizar actividades diferentes en el aspecto educativo y lograr el sueño de reunir tantas escuelas juntas", expresó en entrevista la presidenta de la Seccional AVEC Maracaibo. Lic. Vicky Villavicencio.

Foto: Cortesía

Villavicencio menciona que esta iniciativa busca representar un espacio de encuentro y conexión entre estudiantes e instituciones fomentando valores y la sana competitividad característica del deporte.

“La educación no tiene que ver solamente con el aula de clase, sino con otros espacios como el deportivo, que nos ayudan a conectarnos, a que se conozcan las diferentes escuelas, que puedan disfrutar de días y espacios diferentes para amenizar el espacio educativo."

Además de este ser un torneo conmemorativo por los aniversarios de ambas instituciones, la AVEC espera que esta iniciativa se convierta en un evento anual, con la proyección de integrar y consolidar la formación de distintas disciplinas deportivas en las escuelas, como fútbol, baloncesto y voleibol. Siendo este el primer cimiento para lo que se espera lograr con el futuro deportivo de la región.

Nota de Prensa