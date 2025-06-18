Promesa del beisbol venezolano murió durante accidente en Florida

El beisbol venezolano está de luto. Luis Guevara, joven promesa de los Orioles de Baltimore, falleció el pasado domingo en un accidente de moto acuática en Sarasota, Florida.

El joven, de 19 años, perdió la vida, en una moto acuática, el domingo 15 de junio. La tragedia ocurrió cuando dos vehículos chocaron de frente cerca de Lido Key, el accidente obligó a los Orioles posponer sus juegos en la Florida Complex League el lunes y martes.

El venezolano, quien había sido firmado como agente libre internacional en 2023, debutó recientemente en el béisbol profesional de Estados Unidos. Durante la temporada, Guevara jugó en 30 partidos, donde pasó 24 juegos con el equipo de Clase A, Delmarva, cuatro con los FCL Orioles y dos con el Chesapeake de Doble A.

Su último juego fue el sábado, cuando el infielder criollo se fue de 3-1 con una carrera impulsada para los FCL Orioles en el Complejo Pirate City de Bradenton, Florida.

El gerente general de los Orioles, Mike Elias, expresó su pesar y envió condolencias a la familia de Guevara, destacando su talento y proyección dentro del equipo. "Luis tenía un gran futuro por delante. Su partida es una pérdida enorme para la organización y el béisbol en general", declaró.

El trágico suceso ha conmovido a la comunidad deportiva venezolana, que recuerda a Guevara como un joven disciplinado y apasionado por el beisbol. Sus compañeros, entrenadores y allegados aún procesan la noticia, mientras las autoridades investigan los detalles del accidente.

Lee también: Así fue el recibimiento de los campeones senior latinoamericanos de Cacique Mara