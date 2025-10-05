Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

En un emotivo acto celebrado en el estadio Los Ositos, la organización Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 otorgó un merecido reconocimiento al árbitro Giovanny Gómez, en honor a sus cuatro décadas de servicio ininterrumpido al deporte.

Desde su debut en el estadio JR en 1985, Gómez ha recorrido un camino ejemplar que lo llevó al béisbol profesional, consolidándose como un referente del arbitraje en Venezuela y Colombia. Su voz firme y su ética intachable lo han convertido en modelo para generaciones de atletas y colegas.

El homenaje fue encabezado por el dirigente deportivo Luis Urribarrí, presidente de la organización, quien hizo una pausa en sus compromisos para trasladarse personalmente al estadio y rendir tributo a quien, después de 40 años, sigue cantando bolas y strikes con la misma pasión de siempre.

“Este homenaje es apenas una muestra del respeto y admiración que el deporte le tiene a Giovanny. Su voz sigue marcando el ritmo de juego, pero también el ejemplo de vida”, expresó Urribarrí durante el acto.

Gómez ha sido testigo y protagonista de la evolución del arbitraje, especialmente en la Liga Universitaria de Zulia (LUIZ), donde su liderazgo ha dejado huellas imborrables. Actualmente, continúa activo en el estadio Los Ositos, demostrando que la verdadera pasión no se jubila, se celebra.

