Proyecto Deporte Soy y Glorias deportivas del Zulia felicitan a la juventud en su día

La Fundación Glorias Deportivas de Venezuela, sub-sede Zulia y el Proyecto Deporte, soy extienden sus felicitaciones para la juventud venezolana en conmemoración a los jóvenes que acompañaron a José Félix Ribas y Vicente Campo Elías durante la Batalla de la Victoria en 1814.

Felicitamos a la juventud deportiva del Zulia por representar con esfuerzo y lucha los colores de nuestra región y nación en cada justa, demostrando ser dignos representantes de la memorable fecha heroica donde los jóvenes fueron los protagonistas tras vencer el ejército realista de Boves.

¡Juventud felicidades en tu día! Luis Urribarrí, presidente Proyecto Deporte soy. Douglas Urribarrí, presidente Glorias deportivas sub-sede Zulia.

Nota de prensa.