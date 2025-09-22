PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Olympique de Marsella derrotó 1-0 al París Saint Germain este lunes 22 de septiembre en el clásico francés, mejor conocido como Le Classique. El único tanto del encuentro fue obra de Nayef Aguerd.

Este encuentro se llevó a cabo en el estadio Velódrome de Marsella y significó un duelo clave por la quinta jornada de la Ligue 1.

Cabe destacar que este clásico (donde el Marsella ganó en casa después de 14 años) estaba pautado para el pasado domingo 21 de septiembre, pero se suspendió por condiciones climáticas.

Con esto, se reprogramó para este lunes, al mismo tiempo que se efectúa la ceremonia de la edición 69 del Balón de Oro, donde varios jugadores del PSG son candidatos.

¡MARSELLA GANA EL CLÁSICO DESDE EL ARRANQUE! Mala salida de Chevalier y cabezazo de Aguerd. para el 1-0 ante PSG.



