PSG da el golpe ante Liverpool y avanza por penales en la Champions League

Paris Saint Germain venció 0-1 (4-1 en penales) a Liverpool en Anfield este martes 11 de marzo para avanzar a los cuartos de final de la Uefa Champions League.

El gol en tiempo reglamentario fue de Ousmane Dembélé, mientras que el tanto de Liverpool en la ida fue de Harvey Elliott (los ‘reds’ habían ganado 1-0).

Cabe destacar que Désiré Doue fue el encargado de anotar el último penal, mientras que el uruguayo Darwin Núñez desaprovechó un penalti.

A diferencia de la ida, Liverpool tuvo grandes oportunidades de gol, pero no supo plasmarlo en el marcador. A su vez, los de Luis Enrique supieron resistir y hacer daño en los contragolpes.

