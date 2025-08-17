PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

París Saint Germain derrotó 0-1 a Nantes este domingo 17 de agosto en el estadio de la Beaujoire por la primera jornada de la Ligue 1.

El único tanto del encuentro fue obra del portugués Vitinha en un duelo donde el conjunto de Luis Enrique no tuvo un gran primer tiempo, pero que sin embargo, supo demostrar su jerarquía en el complemento con los cambios (Dembelé, Doué, Hakimi y Nuno Mendes).

PSG busca su quinta corona consecutiva en la Ligue1, después de una temporada histórica, en la que solo dejó escapar el título del Mundial de Clubes y llevó la primera “orejona” de la Champions a sus vitrinas.

París Saint Germain deberá recibir a Angers en la próxima fecha. Asimismo, Nantes visitará a Racing de Estrasburgo.

Noticia al Día