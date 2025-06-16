PSG debutó goleando al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

Este domingo 15 de junio, el Paris Saint-Germain (PSG) debutó a lo grande en el Mundial de Clubes Fifa 2025 tras golear 4-0 al Atlético de Madrid en el Rose Bowl de Pasadena.



El conjunto de la capital francesa controló el ritmo desde el pitido inicial, acumulando un 74% de posesión y 12 remates a puerta. Fabián Ruiz abrió el marcador a los 19′ con un zurdazo al ángulo, mientras Vitinha liquidó las esperanzas rojiblancas justo antes del descanso con un golpe franco magistral.

En el complemento, la joya juvenil Senny Mayulu (87′) y el coreano Lee Kang-in (90+’, penal) culminaron la goleada, esta última tras la expulsión del defensa francés Clément Lenglet por doble amarilla.



Diego Simeone no encontró respuestas ante el tsunami ofensivo rival. El equipo madrileño, sin un solo remate entre los tres palos, completó su amargo debut con diez hombres y sin ideas para frenar al vigente campeón europeo.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Sorpresa en la MLB: Rafael Devers es traspasado de Medias Rojas a Gigantes